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  3. Oruç Reis yeniden Antalya Limanı'nda

Oruç Reis yeniden Antalya Limanı'nda

Enerji veTabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndüğü belirtildi.

Oruç Reis yeniden Antalya Limanı'nda

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verildi.

 

Berna Akkaya
Editör


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