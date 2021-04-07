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Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? - Diyanet İşleri Başkanlığı

Oruca niyet etmek orucun şartları içerisinde yer almaktadır. Peki Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ve Oruç kitabında sıkça sorulan sorulara cevap verdi. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşların faydalanması için yayınlıyoruz.

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? - Diyanet İşleri Başkanlığı

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Oruca ne zaman niyet edilir?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

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Oruca nasıl niyet edilir?

Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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