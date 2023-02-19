Oruçlu olan bir depremzede tüm ısrarlara rağmen akşam ezanını bekledi! O anlar yürekleri ısıttı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından arama kurtarma çalışmaları neredeyse tamamlandı. Hatay ve Kahramanmaraş dışında arama kurtarma çalışmalarının bittiği açıklanmıştı. Vatandaşların enkazdan kurtarılma hikayeleri ise bir bir gün yüzüne çıkıyor.

ENKAZDA KALDIĞI GÜN BOYUNCA ORUÇ TUTTU

Kahramanmaraş depremi sonrası bir vatandaşın kadrajına yansıyan görüntüler ise sosyal medya da viral oldu. Depremden sonra enkaz çalışmalarına yardım eden arama kurtarma ekipleri ile enkazdan sağ çıkarılan yaşlı bir teyzenin arasında geçen diyalog yürekleri ısıttı. Ekipler yaşlı teyzeyi kurtardıktan sonra su ihtiyacını karşılaması için ikramda bulunuyor. Fakat yaşlı teyze oruç tuttuğunu dile getirerek suyu kabul etmiyor. Ekipler; "Allah affeder teyze" diyerek içmesini ve yemek yemesini istiyor fakat yaşlı teyze; "Akşam oldu zaten" diyerek ekipleri geri çeviriyor.