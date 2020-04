Ramazan ayında orucu bozan durumlar, oruç esnasında adet görmeye başlayan kadınlar tarafından gündemde yer almakta. Oruç ibadeti için niyet eden bir kadının gün içerisinde adet görmeye başlaması ile birlikte nasıl bir davranış göstermesi gerektiğini anlatan Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yaptı.

Peki, Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu? İşte tüm ayrıntılar...

ORUÇLUYKEN ADET OLMAK

Oruçluyken adet görmek, fizyolojik olarak adet görmeye engeli bulunmayan her kadının başına gelir. Adet, hayız veya regl olarak bilinir. Adet dönemlerinde kadından kanama gelir. Bu kanama, kadının vücudundan 28 – 35 günlük periyotlar halinde atılan kirli kandır. Bu işlem sağlıklı her kadında düzenli olarak gerçekleşir. Her kadında aynı gün ve periyotta görülmez. 3 gün sürebildiği gibi, 7 gün ve daha fazla süre de adet kanaması görülebilir.

Oruçluyken adet görmek, orucun bittiğinin ve kazaya ihtiyacı olduğunun da göstergesidir. Oruçluyken adet görüldüğünde, iftar saatine 2 dakika da kalsa 2 saat de kalsa sonuç değişmeyecektir. Adet olunduğu an oruç bozulmuş olur. İftar saatine kadar istenilen şekilde yenilip içilebilir. Ancak dini boyutlarda düşünüldüğünde gizli olarak gıda tüketimi yapılması daha uygundur.

ORUÇLUYKEN ADET GÖREN KADINLAR NE YAPMALI?

Oruçluyken adet gören kadın, iftar vaktine kadar yiyip içmekte özgürdür. Oruçluyken adet görüldüğün oruç bozulur. Orucu bozulan kadın gıda tüketebilir ancak edebi ve ahlaki olarak toplum içinde bunu yapmaması daha uygun olur. Aynı zamanda iftara dakikalar veya 1 – 2 saat kala hayız / adet olan kadın, yiyip içmeyerek iftarı bekleyebilir.

Adetliyken tutulamayan oruçların kazası gerekir. Ramazan ayı sonrasında kaza oruçlar tutulabilir. Oruçluyken adet olunduysa o gün için de kaza orucu gerekir.

KADINLAR ÖZEL GÜNLERİNDE ORUÇ TUTABİLİRLER Mİ?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler. Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır.

Söz konusu icmânın (görüş birliğinin) dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir. (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69)

ORUÇLUYKEN ADET OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder. İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.