On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar kan vermeleri durumunda oruçlarının bozulup bozulmayacağını internet arama motorlarında araştırmaya başladılar. Bu doğrultuda bizlerde internet arama motorlarında çokça araştırılan "Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı? Oruçlu iken kan verilir mi? Serum orucu bozar mı? " sorulara Diyanet İşleri Başkanlığının bilgileriyle yanıt verdik.

ORUÇLUYKEN KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI? ORUÇLU İKEN KAN VERİLİR Mİ?

Ramazan ayında bir kişinin kan vermesi durumunda orucu bozulmaz. Bir kişinin vücuduna kan verilmesi ise orucu bozmaktadır. Bunun nedeni ise kanın gıda alma ve beslenme kapsamına girmesidir.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde bu konuya ilişkin olarak şu ifadeler yer almaktadır:

"Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır."

SERUM ORUCU BOZAR MI?

Bir kişinin vücuduna serum verilmesi orucu bozmaktadır. Çünkü serum yoluyla vücut beslenmiş olacağı için oruç bozulur.