Kardeşlik ve dostluk duygularının yanı sıra birliktelik duygusunun paylaşma ile hayat bulduğu On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında sahura kalkılacak ve oruç tutulacak. Yaklaşık 12-13 saati bulan oruç sırasında nelerin yapılmaması gerektiği de önem arz ediyor. Peki Orucu bozan şeyler nelerdir? Orucu neler bozar?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR? ORUCU NELER BOZAR?

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde oruç ibadetine ilişkin olarak verilen bilgilere göre orucu bozan şeyler şunlardır.

- Yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

-Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

-Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

UNUTARAK YEMEK, İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).