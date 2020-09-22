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  3. Örümcek Adam maske dağıttı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Örümcek Adam maske dağıttı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Kocaeli'nde bir kişi örümcek adam kıyafeti giyerek sokak sokak gezip maske dağıttı. Maske ve sosyal mesafe tedbirleri kapsamında bir farkındalık oluşturmak isteyen kişiyi gören büyükler ve küçükler gözlerine inanamadı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çocuk parkında ağaçlarda akrobatik hareketler yapıp çevredeki vatandaşlara örümcek adam kostümüyle maske dağıtan 27 yaşındaki Burak Soylu görenlerin ilgi odağı haline geldi. Bu davranışıyla farkındalık yaratmak isteyen Soylu'yu gören çocuklar hayrete düştü.

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22 Eylül 2020 Salı 10:57
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