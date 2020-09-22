Örümcek Adam maske dağıttı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Kocaeli'nde bir kişi örümcek adam kıyafeti giyerek sokak sokak gezip maske dağıttı. Maske ve sosyal mesafe tedbirleri kapsamında bir farkındalık oluşturmak isteyen kişiyi gören büyükler ve küçükler gözlerine inanamadı.