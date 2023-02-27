Orvar Eggertsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orvar Eggertsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orvar Eggertsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orvar Eggertsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orvar Eggertsson 28 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orvar Eggertsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Orvar Eggertsson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Orvar Eggertsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orvar Eggertsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orvar Eggertsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orvar Eggertsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Víkingur

18 Haziran 2020 yılında Fjölnir

18 Şubat 2021 yılında HK Kópavogs

Orvar Eggertsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orvar Eggertsson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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