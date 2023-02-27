Orvar Logi Orvarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orvar Logi Orvarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orvar Logi Orvarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orvar Logi Orvarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orvar Logi Orvarsson 30 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orvar Logi Orvarsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Orvar Logi Orvarsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 31 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Orvar Logi Orvarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orvar Logi Orvarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orvar Logi Orvarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orvar Logi Orvarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2021 yılında KFG Gardabaer

17 Şubat 2022 yılında Stjarnan

4 Mayıs 2022 yılında Grindavík

26 Temmuz 2022 yılında Stjarnan

Orvar Logi Orvarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orvar Logi Orvarsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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