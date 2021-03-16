Oryantal dans videosu nedeniyle işinden olan Hande Sarıoğlu'ndan yeni bomba: Geliyorum...

Oryantal dans videosundan dolayı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu, bir süredir ekranlardan uzaktı. Sarıoğlu'nun dijital medya ve bilişim-yazılım alanında hizmet veren Turco Medya ile el sıkıştığı ortaya çıktı.

''GELİYORUM...''

Başarılı spiker artık futbol tutkunlarına bahis tahminlerini aktaracak. Sarıoğlu, yeni işini Instagram hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu;

''2. Kap bildirimi✈️ Kanal anlaşmaları gereği dijital dünyaya girmekte geç kalmış olabilirim ama işleri güçleştirmeyi hiç sevmem?? Geç olsun güç olmasın?? Keyifli bir spor camiasına katıldığımı ilan ederken; @bahistv geleneği gereği @leomessi ‘li poz versek de benim için her yerde, her zaman @cristiano ?? @bahisgazetesi @turcomedyaresmi ailesi hoş buldum? İçimde yaşadığım futbol coşkusunu sizlere de yaşatmaya geliyorum?''

Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu kovuldu mu?