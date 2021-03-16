Oryantal dans videosu nedeniyle işinden olan Hande Sarıoğlu'ndan yeni bomba: Geliyorum...
Evinde oryantal oynarken çektiği videoyla sosyal medyayı sallayan spor spikeri Hande Sarıoğlu, Habertürk ile yollarını ayırdıktan sonra yeni adresi merak edilmişti. Sarıoğlu'nun bundan sonra bahis tahminlerinde bulunacağı öğrenildi.
Oryantal dans videosundan dolayı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu, bir süredir ekranlardan uzaktı. Sarıoğlu'nun dijital medya ve bilişim-yazılım alanında hizmet veren Turco Medya ile el sıkıştığı ortaya çıktı.
''GELİYORUM...''
Başarılı spiker artık futbol tutkunlarına bahis tahminlerini aktaracak. Sarıoğlu, yeni işini Instagram hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu;
''2. Kap bildirimi✈️ Kanal anlaşmaları gereği dijital dünyaya girmekte geç kalmış olabilirim ama işleri güçleştirmeyi hiç sevmem?? Geç olsun güç olmasın?? Keyifli bir spor camiasına katıldığımı ilan ederken; @bahistv geleneği gereği @leomessi ‘li poz versek de benim için her yerde, her zaman @cristiano ?? @bahisgazetesi @turcomedyaresmi ailesi hoş buldum? İçimde yaşadığım futbol coşkusunu sizlere de yaşatmaya geliyorum?''
Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu kovuldu mu?