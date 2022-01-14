2022 Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010845Trabzonspor'da bir transfer bir ayrılık! KAP açıklaması geldi!Murat Muratoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?Ali Babacan'a bir şok daha! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıÖykü Gürman'ın sevgilisi kim? Fatih İçmeli kimdir, nereli, kaç yaşında?Astsubay Ferhat Gedik kimdir, nereli? Kaç yaşında ve nasıl öldü?2022 Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010827Domenec Torrent Muslera'nın biletini kesti! "Senden anlayış bekliyoruz"FOX TV Mahkum 5. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izleÖz Kesit ne demek, TDK'ya göre Öz Kesit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş da 'Külot' tartışmasına dahil oldu! Konuyu edepsizliğe getirdi!

Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş da 'Külot' tartışmasına dahil oldu! Konuyu edepsizliğe getirdi!

Geçtiğimiz aylarda İbo Show'a katılan ve oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçırmasıyla gündem olan Bülent Serttaş İzzet Yıldızhan'ın kadın sanatçılar için yaptığı "Sahneye külotla çıkmasınlar" şeklindeki açıklamasıyla ilgili konuştu.

Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş da 'Külot' tartışmasına dahil oldu! Konuyu edepsizliğe getirdi!

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programına geçtiğimiz aylarda konuk olan ve oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırmasıyla tartışmaların merkezinde yer edinen Bülent Serttaş, İzzet Yıldızhan'ın kadın sanatçılar için yaptığı açıklama hakkında konuştu.

Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş da 'Külot' tartışmasına dahil oldu! Konuyu edepsizliğe getirdi!

Uzun süre tartışılan konun üzerine bu defa bir tartışma da ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dan geldi. Yıldızhan'ın "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" sözleri günlerdir tartışılıyor.

Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş da 'Külot' tartışmasına dahil oldu! Konuyu edepsizliğe getirdi!

"EDEP İLLA OLACAK"

Sahne aldığı mekan sonrası editörlerin sorularını yanıtlayan Bülent Serttaş'a meslektaşı İzzet Yıldızhan'ın sözleri soruldu.

Serttaş, "Bu konuyla ilgili benim yorum yapmam doğru değil ama sahne bir şov, kaldırabilen o işi yapabilen yapar, yakıştıran olur yakıştırmayan olur onu bilemem. Fakat herkes ekmeği için savaşıyor, ekmeği için savaşana benim saygım sonsuzdur, ne yaparlarsa kendilerine yakışanı yapıyorlar. Sakın İzzet Bey ile aynı fikirde değilsiniz konusuna girmeyin, sanat evrenseldir ama edep illa ki olacak arkadaşlar" dedi.

Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş da 'Külot' tartışmasına dahil oldu! Konuyu edepsizliğe getirdi!

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT