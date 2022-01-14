Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş da 'Külot' tartışmasına dahil oldu! Konuyu edepsizliğe getirdi!

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programına geçtiğimiz aylarda konuk olan ve oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırmasıyla tartışmaların merkezinde yer edinen Bülent Serttaş, İzzet Yıldızhan'ın kadın sanatçılar için yaptığı açıklama hakkında konuştu.

Uzun süre tartışılan konun üzerine bu defa bir tartışma da ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dan geldi. Yıldızhan'ın "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" sözleri günlerdir tartışılıyor.

"EDEP İLLA OLACAK"

Sahne aldığı mekan sonrası editörlerin sorularını yanıtlayan Bülent Serttaş'a meslektaşı İzzet Yıldızhan'ın sözleri soruldu.

Serttaş, "Bu konuyla ilgili benim yorum yapmam doğru değil ama sahne bir şov, kaldırabilen o işi yapabilen yapar, yakıştıran olur yakıştırmayan olur onu bilemem. Fakat herkes ekmeği için savaşıyor, ekmeği için savaşana benim saygım sonsuzdur, ne yaparlarsa kendilerine yakışanı yapıyorlar. Sakın İzzet Bey ile aynı fikirde değilsiniz konusuna girmeyin, sanat evrenseldir ama edep illa ki olacak arkadaşlar" dedi.