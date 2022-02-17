Oryantal Didem'den gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'ın gözleri Ukraynalı modele kilitlendi! Litvin Marina'nın seksi pozları olay oldu! İbo Show programda oryantal Didem dans ederken gözlerini çevirmesiyle günlerce konuşulan ve tepki çeken Bülent Serttaş, 'Aklıma Sen Gelince' klibi için Ukraynalı modelle kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcının klibinde oynattığı modelin seksi pozları dikkat çekti.

1 10 57 yaşındaki ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, yeni şarkısı 'Aklıma Sen Gelince'yi müzikseverlerin beğenisine sundu.