Oryantali kovulmasına neden olmuştu! Hande Sarıoğlu, Muharrem Sarıkaya'nın tokat olayına ateş püskürdü! "Sizin ben adamınıza göre verdiğiniz kararlara..." Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal dans videosundan dolayı Habertürk'teki işine son verilen Hande Sarıoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında kameramana tokat atmasına ateş püskürdü.

1 8 Geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düşen Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atmasına bir yorum da eski Habertürk çalışanı Hande Sarıoğlu'ndan geldi.