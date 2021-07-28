Oryantallere taş çıkardı! Cesur pozlarıyla gündeme gelen Eda Taşpınar bu kez dansıyla herkesi kendine hayran bıraktı! Yazın en çok konuşulan ünlülerin arasında yer alan ve bronz teniyle dikkatleri üzerine çeken Eda Taşpınar, Mykonos tatiline devam ederken geçtiğimiz akşam yakın arkadaşının doğum gününde dans ederek herkesi kendine hayran bıraktı.

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Tatile ilk olarak mayıs ayının sonunda Kırklareli İğneada'ya giden Taşpınar, , haziran başında ise Çanakkale Bozcaada'daydı. Sosyetik güzel 1 Temmuz'da da İspanya üzerinden çok sevdiği Yunan adası Mykonos'a gitti. DANSI GECEYE DAMGA VURDU Geçtiğimiz akşam arkadaşı Marina Theodoridou'nun gece kulübünde düzenlenen kutlamaya Eda Taşpınar damga vurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde müziğe dayanamayan Taşpınar, masanın üzeirne çıkarak dans etti. Oryantallere taş çıkaran 41 yaşındaki Taşpınar, bu anları "Eee Türküz sonuçta" notuyla paylaştı. eda taşpınar