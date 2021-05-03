Oryantiring Antrenörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3422.79

Meslek Adı : Oryantiring Antrenörü

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Sporcuya yönelik eğitim programları planlayan ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına hazırlayan ve sporcuya rol model olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oryantiring Antrenörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından yapılan oryantiring antrenör eğitim kursunu başarı ile bitirmek,

b) Antrenör; Spor insanlarını spor, takımlarını sporcuları, spor gurupları ve okul gruplarını destekleyerek, performanslarını iyileştirmek ve onlarla birlikte çalışmak,

c) sporcunun performansındaki güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek daha fazla gelişmesi için alanlar belirlemek ,

d) Her yıl vize işlemlerini yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oryantiring Antrenörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Metaloğrafi Ve Malzeme Muayenesi Teknikeri mesleği için “3117.21” kod olarak kullanılır iken Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni mesleği için “3119.80” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Oryantiring Antrenörü Meslek Kodu “3422.79” olarak belirlenmiştir.

