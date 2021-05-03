Oryantiring Hakemi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3422.80

Meslek Adı : Oryantiring Hakemi

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Oryantiring yarışmalarında görevlendirilen, yarışmanın yapılabilmesi için gerekli teknik koşulları sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oryantiring Hakemi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Oryantiring yarışmalarının yapılabilmes için Türkiye Oryantiring Federasyonunca açılan kurslardan hakemlik kademeleri belirlenmiş ve bu kurslardan başarılı olup belge almak,

b) Oryantiring yarışmalarında görevlendirilen, yarışmanın yapılabilmesi için gerekli teknik koşulları sağlamak,

c) Türkiye Oryantiring Federasyonunca açılan kurslardan hakemlik kademeleri belirlenmiş ve bu kurslardan başarılı olarak belge almak,

d) Her yıl vize işlemlerini yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oryantiring Hakemi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım mesleği için “8341.03” kod olarak kullanılır iken Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları mesleği için “7311.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Oryantiring Hakemi Meslek Kodu “3422.80” olarak belirlenmiştir.

