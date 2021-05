Oryantiring Haritacısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3423.14

Meslek Adı : Oryantiring Haritacısı

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Fitnes Ve Rekreasyon Eğiticileri Ve Program Liderleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Oryantiring sporunun yapılabilmesi için oryantiring yarışının yapılacağı alanlarının haritasını uluslararası oryantiring federasyonu kurallarına göre çizen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oryantiring Haritacısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından yapılan harita çizim kursunu başarı ile bitirmek,

b) Harita üzerinde oryantiring yarışmasında kullanılan semboller eşyükselti eğrileri ölçek vs. branşa uygun bilgileri çizmek,

c) Her yıl vize işlemlerini yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oryantiring Haritacısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Teknikeri mesleği için “3214.06” kod olarak kullanılır iken Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi mesleği için “2310.65” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Oryantiring Haritacısı Meslek Kodu “3423.14” olarak belirlenmiştir.