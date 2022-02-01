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Oryantiring ne demek, TDK'ya göre Oryantiring kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Oryantiring kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Oryantiring ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Oryantiring nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Oryantiring kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Oryantiring ne demek, TDK'ya göre Oryantiring kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oryantiring ne demek? Oryantiring TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oryantiring kelimesi. Peki oryantiring ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oryantiring nedir, oryantiring kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ORYANTİRİNG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oryantiring kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Oryantiring kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre oryantiring kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yönbul

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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