Oryantiring Parkur Planlayıcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3423.15

Meslek Adı : Oryantiring Parkur Planlayıcısı

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Fitnes Ve Rekreasyon Eğiticileri Ve Program Liderleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Bir oryantiring yarışmasının yapılabilmesi için Oryantiring yarışmalarının çeşitliliğine, mesafelerine, yaş gurupları ve cinsiyetlerine göre Oryantiring yarışmasında çizilmiş olan baz haritalar üzerinde, uluslararası Oryantiring Federasyonunun kuralları doğrultusunda sporcuları koşacakları yarışmanın türü cinsi, cinsiyeti, zorluk derecelerine göre kategorilere ayrılmış mesafesi ve yükselti farkına göre parkurların oluşturulması, hedeflerin yerleştirilmesi ve bunları arazide kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oryantiring Parkur Planlayıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Oryantiring federasyonu tarafından açılan kurslara katılmış belgesini almış olmak,

b) Bir oryantiring yarışmasının yapılabilmesi için Oryantiring yarışmalarının çeşitliliğine, mesafelerine, yaş gurupları ve cinsiyetlerine göre Oryantiring yarışmasında çizilmiş olan baz haritalar üzerinde, uluslararası Oryantiring Federasyonunun kuralları doğrultusunda sporcuları koşacakları yarışmanın türü cinsi, cinsiyeti, zorluk derecelerine göre kategorilere ayrılmış mesafesi ve yükselti farkına göre parkurların oluşturmak,

c) Hedeflerin yerleştirilmesini ve hedefleri arazide kontrol etmek,

d) Her yıl vize işlemlerini yaptırmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oryantiring Parkur Planlayıcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj mesleği için “7318.34” kod olarak kullanılır iken Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı mesleği için “7533.56” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Oryantiring Parkur Planlayıcısı Meslek Kodu “3423.15” olarak belirlenmiştir.

