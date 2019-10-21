Oryantiring yarışmalarında 1. Kademe sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Kocaeli'nin Kartepe ve Gebze ilçelerinde düzenlenen 1.Kademe Oryantiring Yarışması sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce gerçekleşen 1.Kademe Oryantiring Yarışması ikinci gün müsabakalarının ardından tamamlandı. Kartepe Uzuntarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda ve Gebze Merkez Kent Meydanı etrafında yapılan yarışlarda Türkiye'den 89 kulüp ile birlikte Bulgaristan, Letonya, Macaristan ve Fransa'dan bin 241 sporcu ter döktü. 26 kategoride gerçekleşen yarışmada dereceye girmek için birbirleriyle yarışan sporcular heyecanlı anlar yaşadı.

26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek (JWOC 2020) 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası resmi antrenman programına ilave yapılan 1'nci Kademe Oryantiring Yarışması'nda sporcular, etaplarda belirlenen hedefleri ellerindeki harita ve pusulalarla bulmaya çalıştı. Aynı zamanda dünya sıralamasına puan veren yarışlarda, parkurunu en hızlı şekilde bitirmek için koşarak soluk soluğa kalan sporcular parkur bitiminde takım arkadaşlarının alkışlarıyla moral buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı destekleriyle 2 gün süren yarış sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ve Federasyon temsilcileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA