Oryantiring’de başarılı olan sporcular ödüllendirildi

Kütahya Oryantiring İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen "Okullar Arası Kütahya İl Birinciliği Oryantiring Yarışı', Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Çardaklı İlkokulu önünde başlayan yarış, mahalle aralarında oluşan parkurun tamamlanması ile son buldu.

Küçükler ve Yıldız kategorisinde düzenlenen yarışmada 6 okul, yaklaşık 100 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Ellerinde harita yardımı ile hedefleri ararken sporcular spor yaparak Çardaklı Mahallesini tanıma imkanı buldular.

Yarışmaya katılan sporcular bu spordan büyük keyif aldıklarını herkesin bu yarışmalara katılmasında fayda olacağını ifade ettiler.

Oryantiring Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ali Sarı, ayrıca yarışmanın düzenlenmesinde özverili gayretlerinden dolayı emeği geçen hakemlere ve de bu yarışlara destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA