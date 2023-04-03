Osama Alawi Balghaith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Alawi Balghaith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Osama Alawi Balghaith kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Osama Alawi Balghaith ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.