Osama Alawi Balghaith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Alawi Balghaith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama Alawi Balghaith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Osama Alawi Balghaith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Osama Alawi Balghaith {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Osama Alawi Balghaith Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Osama Alawi Balghaith'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Osama Alawi Balghaith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Osama Alawi Balghaith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Osama Alawi Balghaith şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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