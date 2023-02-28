Osama El Gazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama El Gazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama El Gazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osama El Gazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osama El Gazar 1 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Osama Ali Abdelmottaleb şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osama El Gazar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Osama El Gazar'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Osama El Gazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osama El Gazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osama El Gazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osama El Gazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ittihad Kalba

9 Eylül 2021 yılında El Masry

Osama El Gazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osama El Gazar şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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