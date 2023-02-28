Osama Faisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Faisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Osama Faisal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Osama Faisal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Osama Faisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Faisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Osama Faisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Faisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama Faisal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osama Faisal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osama Faisal 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Osama Faisal Ahmed şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osama Faisal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 11 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Osama Faisal'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Osama Faisal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osama Faisal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Osama Faisal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osama Faisal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zamalek

7 Eylül 2021 yılında Bank El Ahly

31 Ağustos 2022 yılında Zamalek

11 Eylül 2022 yılında Bank El Ahly

30 Haziran 2024 yılında Zamalek

Osama Faisal kimdir

Osama Faisal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osama Faisal şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Osama Faisal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 19 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Osama Faisal nereli

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