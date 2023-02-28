Osama Galal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Galal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama Galal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osama Galal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osama Galal 17 Eylül 1997 tarihinde Tanta şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Osama Galal Toeima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osama Galal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osama Galal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Osama Galal'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Osama Galal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osama Galal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osama Galal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osama Galal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2016 yılında Petrojet

30 Haziran 2017 yılında Enppi SC U23

25 Ocak 2018 yılında El Makasa

30 Haziran 2018 yılında Enppi SC U23

1 Temmuz 2018 yılında El Makasa

30 Haziran 2019 yılında Enppi SC

31 Ocak 2021 yılında Pyramids FC

Osama Galal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osama Galal şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Osama Galal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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