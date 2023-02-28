Osama İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osama İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osama İbrahim 1 Nisan 1993 tarihinde Ismailia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أسامة إبراهيم şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osama İbrahim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAO yapmaktadır. Osama İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 21 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Osama İbrahim'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osama İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osama İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Osama İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osama İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Enppi SC

19 Temmuz 2016 yılında Zamalek

16 Ocak 2018 yılında Smouha

12 Ocak 2019 yılında Ismaily

21 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

Osama İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osama İbrahim şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Osama İbrahim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.