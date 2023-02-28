Osama Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osama Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osama Jimenez 7 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Osama Vinladen Jiménez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osama Jimenez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonatan Dearte yapmaktadır. Osama Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Osama Jimenez'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Osama Jimenez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/osama_vinladen_jl_15/

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http://www.facebook.com/OsamaVinladenJimenez

Osama Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osama Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Osama Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osama Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Unión Comercio

Osama Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osama Jimenez şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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