Osama Khalaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Khalaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama Khalaila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osama Khalaila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osama Khalaila 6 Nisan 1998 tarihinde Sakhnin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אוסמה חלילה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osama Khalaila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osama Khalaila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Osama Khalaila'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osama Khalaila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osama Khalaila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osama Khalaila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osama Khalaila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bnei Sakhnin

1 Temmuz 2021 yılında M. Tel Aviv

6 Eylül 2022 yılında M. Bnei Reineh

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Osama Khalaila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osama Khalaila şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Osama Khalaila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 19 numaralı formasıyla 9 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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