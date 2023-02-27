Osamu Henry İyoha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osamu Henry İyoha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osamu Henry İyoha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osamu Henry İyoha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osamu Henry İyoha 23 Haziran 1998 tarihinde Kohan, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da イヨハ 理 ヘンリー şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osamu Henry İyoha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Osamu Henry İyoha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Osamu Henry İyoha'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Osamu Henry İyoha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osamu Henry İyoha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osamu Henry İyoha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osamu Henry İyoha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2018 yılında FC Gifu

31 Ocak 2021 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2021 yılında Kagoshima Utd.

31 Ocak 2022 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2022 yılında Roasso Kumamoto

31 Ocak 2023 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2023 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2024 yılında Sanf. Hiroshima

Osamu Henry İyoha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osamu Henry İyoha şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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