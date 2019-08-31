Osasuna Barcelona maçı hangi kanalda | Osasuna Barcelona canlı izleme linki

İki takım Osasuna Barcelona karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 3. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Osasuna Barcelona maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Osasuna Barcelona canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Osasuna Barcelona maçı hangi kanalda

İspanya La Liga'da Barcelona deplasmanda ligin yeni takımlarından Osasuna'ya konuk oluyor.

Saat 18:00'de başlayan karşılaşma Türkiye'de La Liga'nın yayın hakkını alan kuruluş olmadığı için TV kanallarından canlı olarak yayınlanmıyor.

Osasuna Barcelona canlı izleme linki

3. Haftasına girilen İspanya La Liga'da Messi'li Barcelona, bu sezon lige çıkan Osasuna ile deplasmanda karşılaşıyor.

İki takım arasında Osasuna'da oynanan son maçı Barcelona 3-0 kazanmıştı. Son maç ise Camp Nou'da oynanmış ve Barcelona rakibini 7-1 mağlup etmişti.