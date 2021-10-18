Osayi Samuel'in maçın ardından yapığı paylaşım olay oldu! Yıldız futbolcu hakeme küfür etti!

Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Fenerbahçe maçı birçok tartışmaya sebep oldu. Sarı lacivertli takımın hakem kararlarından memnun olmadığı maçı Trabzonspor 3-1 kazandı ancak tartışmalar maçın ardından da devam etti. Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi Samuel'in maçın ardından yaptığı paylaşım ise günün en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.

TÜRK HAKEMLERİNE HAKARET ETTİ

Maçın ardından soyunma odasından bir görüntü paylaşan Osayi Samuel, Türk hakemlerine yönelik hakarette bulundu. Ali Şansalan'ın yönetimini başarılı bulmayan Nijeryalı futbolcu, Snapchat hesabından yaptığı paylaşımda "Türk hakemleri b*k gibi, tüm moralimi bozdu!" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMI KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada çokça konuşulan yıldız futbolcu, paylaşımı sildi. Osayi Samuel'in paylaşımını kaldırması ise günün en çok konuşulanları arasında olmasını engelleyemedi. Oyuncunun yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü alan sosyal medya kullanıcıları Twitter ve diğer platformlarda bu paylaşımı kullandı. Bazı kişiler bu paylaşımda Osayi'yi haklı bulup destek verirken bazı kişiler ise bu hareketin profesyonelce olmadığını ifade ederek eleştiride bulundu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TFF'YE ÇAĞRI

Öte yandan Galatasaray taraftarı da Osayi Samuel'in bu paylaşımının ardından TFF'ye çağrıda bulundu. Daha önce bu şekilde bir paylaşım yaparak TFF tarafından ceza alan Arda Turan'ı örnek gösteren sarı kırmızılı ekibin destekçileri, Osayi Samuel'in hakemlere yönelik bu paylaşımının affedilir bir yanının olmadığını ve ceza alması gerektiğini dile getiren tweetler attı.