Osaze De Rosario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osaze De Rosario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osaze De Rosario adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osaze De Rosario Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osaze De Rosario 19 Temmuz 2001 tarihinde San Jose, California şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kanada,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Osaze Tafari De Rosario şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osaze De Rosario Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Osaze De Rosario, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 6 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Osaze De Rosario'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Osaze De Rosario Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osaze De Rosario isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osaze De Rosario Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osaze De Rosario futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Toronto FC Res.

31 Aralık 2018 yılında TFC Academy

19 Nisan 2019 yılında NYCFC Academy

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Rukh Lviv

6 Nisan 2022 yılında York United

Osaze De Rosario Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osaze De Rosario şuan York United FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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