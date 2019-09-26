OSB Atletik’in fikstürü belli oldu
OSB Teknik Koleji Atletikspor bayan voleybol takımının lig fikstürü belli oldu.
OSB Teknik Koleji Atletikspor bayan voleybol takımının lig fikstürü belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig 6.Grup'ta mücadele verecek olan OSB Teknik Koleji Atletikspor bayan voleybol takımı sezona sahasında 2 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Zeugma maçı ile başlayacak. Bayanlar, ligin son maçında 23 Şubat 2020 Pazar günü Hatay Voleybol ile karşılaşacak.
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'un 2019-2020 sezonu lig fikstürü şu şekilde:
2 Kasım Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletikspor-Zeugma (13:00
9 Kasım Cumartesi / Adamspor-OSB Teknik Koleji Atletikspor (12:00)
16 Kasım Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletik-Doğuş Okulları (13:00)
24 Kasım Pazar / Sporder-OSB Teknik Koleji Atletikspor (13:00)
30 Kasım Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletik-Antakya Bel. (13:00)
8 Aralık Pazar / Kilis Bel.spor-OSB Teknik Koleji Atletikspor (13:00)
21 Aralık Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletik-Hatay Voleybol (13:00)
5 Ocak Pazar / Zeugma-OSB Teknik Koleji Atletikspor (12:00)
11 Ocak Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletikspor-Adamspor (13:00)
19 Ocak Pazar / Doğuş Okulları-OSB Teknik Koleji Atletikspor (16:30)
25 Ocak Cumartesi / OSB Teknik Koleji Atletikspor-Sporder (13:00)
2 Şubat Pazar / Antakya Bel.-OSB Teknik Koleji Atletikspor (15:00)
8 Şubat Pazar / OSB Teknik Koleji Atletikspor-Kilis Bel.spor (13:00)
23 Şubat Pazar / Hatay Voleybol-OSB Teknik Koleji Atletikspor (14:00)
OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin, 2019-2020 sezonunda başırılı bir süreç geçirmek istediklerini ve lig hazırlıklarını bu doğrultuda yaptıklarını ifade etti.
Kaynak: İHA
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