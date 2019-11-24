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OSB Atletikspor, Adıyaman’da rahat kazandı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta mücadele eden OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adıyaman Sporder'i 3-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.

OSB Atletikspor, Adıyaman’da rahat kazandı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta mücadele eden OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adıyaman Sporder'i 3-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.

Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Kayseri temsilcisi 1. sette 25-13, ikinci sette 25-11 ve 3. sette 25-15 rakibine üstünlük sağlayarak ligin 4. haftasını da namağlup geçmiş oldu.

Bu galibiyet ile birlikte 12 puana yükselen mavi-Beyazlı takım grupta 2. sıradaki yerini korudu. Antrenör Harun Şahin, alınan net galibiyet sonrasında oyuncularını kutlarken, "Genç oyuncularımız ile yolumuza kayıpsız devam ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA

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