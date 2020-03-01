İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı

OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında rakibi Gültepespor'u 2-1 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu.

OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında rakibi Gültepespor'u 2-1 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu. Kayseri Süper Amatör Küme'ye yükselen mavi lacivertli ekip, müsabaka sonrasında sevinç yumağı oluşturdu.

Stat: Kayseri Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Recep Güneş xx

Gültepespor: Halil İbrahim Okuducu xx, Ünal Nariç xx, İsrafil Vural xx, Mustafa Aydın xxx, Cankat Yalçın xxx, Ömer Mete xx (Dk.65 Niyazi Türkan xx), Eme Altınalana xx, Alihan Soyak xxx, Şahin Boz xx, Ömer Bozkuş xxx

Kayseri OSB Atletikspor: Ersin İptaş xxx, Emre Ateş xx, Hüseyin Can Taş xx ((Dk.70 Hamza Efe xx), Orhan Şahin xxx, İsmail Aydoğdu xx (Dk.68 Ömer Yıldız x), Yusuf Aydoğdu xx, Mehmet Akif Gürkan xxx, Halil İbrahim Avcı xx, Emre Ulu xx (Dk.85 Muhammed Yasin Bilir x), Mustafa Yeşil xx, Erman Deveci xxx

Goller: Dk. 90+2 Ömer Bozkuş (Gültepespor) Dk.32 Hüseyin Can Taş, Dk.49 Erman Deveci (Kayseri OSB Atletikspor)

OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı

OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT