OSB heyetinden Vali Bilmez’e ziyaret

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Van'da göreve başlayan Vali Bilmez'e tebrik ziyaretleri yoğun bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Bilmez'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Bilmez'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Aslan, OSB'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Vali Bilmez de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, illerin ekonomisi için OSB'lerin çok önemli olduğunu ve önümüzdeki günlerde OSB'yi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA