OSB İdari binasına giren yılan etkisiz hale getirildi
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi idari binasına giren yılan etkisiz hale getirildi.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi idari binasına giren yılan etkisiz hale getirildi.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi İdari binasında çalışanlar tarafından fark edilen yılan yakalanamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın mutfak kısmında yılanı yakaladı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
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