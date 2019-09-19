2019-2020 futbol sezonu Medet Avşar Birinci Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan OSB Teknik Koleji GSK sezonu açtı.

Geçtiğimiz sezon İkinci Amatör Küme'de şampiyon olarak Birinci Amatör Küme'ye yükselen Kayseri OSB Teknik Koleji GSK yeni sezona hazır.

Yeni sezon öncesi kadrosuna Erman Çilsal, Mehmet Fatih Sönmez, Serkan Yıldız, Mustafa Aydın, İnanç Albayrak ve Hüseyin Uçar'ı renklerine bağlayan OSB Teknik Koleji GSK yeni sezondan umutlu.

Antrenör BeKiR Dağlı yönetiminde genç ve dinamik bir kadro oluşturan Kayseri OSB Teknik Koleji GSK ligin ilk maçında Pazar günü Sanayi Esnafspor ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü Vali Muammer Güler Stadında oynanacak olan Sanayi Esnafspor ile OSB Teknik Koleji GSK karşılaşması saat 13.00'de başlayacak.

Kaynak: İHA