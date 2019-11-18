İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. OSB Teknik Koleji namağlup devam ediyor

OSB Teknik Koleji namağlup devam ediyor

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ligin 3.haftasında sahasında oynadığı maçta Özel Hatay Doğuş Okullarını set vermeden 3-0 mağlup etti.

OSB Teknik Koleji namağlup devam ediyor

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ligin 3.haftasında sahasında oynadığı maçta Özel Hatay Doğuş Okullarını set vermeden 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol 2.Lig Kadınlar 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor yoluna doludizgin devam ediyor.

Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada OSB Teknik Koleji Gençlikspor, rakibini 25-14, 25-18 ve 25-11 setlerle mağlup ederek ederek üçte üç yaptı.

Ligde oynadığı 3 maçını da kazanan ve averajla 3.sırada yer alan Mavi-Beyazlılarda keyifler ve moraller yerinde. Sezona iyi başlayan ve kayıpsız yoluna devam eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ligin 4.haftasında deplasmanda Adıyaman Spor'a konuk olacak.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT