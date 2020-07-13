OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: Son 4 yılda 45 yeni OSB kuruldu

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kütükcü mesajda "Türkiye'nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak bu ihaneti de, milletimizin ve şehitlerimizin kahramanlıklarını da unutmadık, asla unutmayacağız. Ülkemizin 7 bölgesinde 81 şehrinde 341 organize sanayi bölgemizle her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu süreçte Türkiye durmadı, üretti. Son 4 yılda ülkemizde 33 şehrimizde 45 yeni OSB kurularak tüzel kişilik kazandı." dedi.

15 Temmuz'da Türkiye'nin tarihinin en büyük ihaneti ile karşılaştığını ancak milletin büyük bir kararlılık ve vatan sevdasıyla bu ihaneti püskürttüğünü vurgulayan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Türkiye'nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak bu ihaneti de, milletimizin ve şehitlerimizin kahramanlıklarını da unutmadık, asla unutmayacağız. Ülkemizin 7 bölgesinde 81 şehrinde 341 organize sanayi bölgemizle her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ'

Kütükcü, açıklamasına şu şekilde devam etti: "15 Temmuz hain darbe girişimiyle milletimizin bütün kazanımlarını ortadan kaldırmak, adeta esarete mahkum etmek isteyen FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri devletimizin ve milletimizin kararlı duruşuyla amaçlarına ulaşamadılar. Organize sanayi bölgeleri olarak biz de, bu süreçte tüm kararlılığımızla üretmeye devam ettik. Şehitlerimizin bize emaneti olan bu aziz vatanı daha müreffeh yarınlara ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu yıl, demokrasimize, özgürlüğümüze saldıran hain girişimin 4. yılındayız. Bu süreçte Türkiye durmadı, üretti. Son 4 yılda ülkemizde 33 şehrimizde 45 yeni OSB kurularak tüzel kişilik kazandı. OSB camiamız yine son 4 yılda, yaklaşık 150 bin kişiye istihdam oluşturdu. OSB'lerimizdeki istihdam sayısı ilk defa bu yıl 2 milyonu aştı. Şu anda ülkemizde OSB olmayan hiçbir şehrimiz kalmadı. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin geleceğine duyulan güveni ortaya koyuyor. Biz tüm kararlılığımızla, bir an dahi gaflete düşmeden üretmeye, çalışmaya, ülkemizin sanayi üretimini geliştirmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümünde tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: DHA