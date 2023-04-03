Oscar Aranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Aranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Aranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Aranda 29 Nisan 2002 tarihinde Granada şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Aranda Subiela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Aranda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Oscar Aranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Aranda'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Aranda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/o.aranda11/

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Oscar Aranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Aranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Oscar Aranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Aranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Granada CF Alty

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2021 yılında RM Kastilya

Oscar Aranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Aranda şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Aranda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Huétor Vega (2008-2012), Granada (2012-2014), Málaga (2014-2016)

İspanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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