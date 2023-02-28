Oscar Aravena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aravena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oscar Aravena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Aravena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.