Oscar Aravena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aravena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Aravena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oscar Aravena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oscar Aravena 28 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oscar Aravena Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Aravena'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oscar Aravena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oscar Aravena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında La Calera
18 Mart 2022 yılında Ind. Cauquenes
31 Aralık 2022 yılında La Calera
Oscar Aravena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oscar Aravena şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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