Oscar Barreto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Barreto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Barreto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Barreto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Barreto 28 Nisan 1993 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar David Barreto Pérez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Barreto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Oscar Barreto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Barreto'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Barreto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Oscar_Barreto10

http://www.instagram.com/oscarbarreto7/

Haberin Devamı

Oscar Barreto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Barreto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Barreto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Barreto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Millonarios

1 Temmuz 2017 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2018 yılında Millonarios

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Sport Huancayo

10 Ocak 2022 yılında Santa Clara

1 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Oscar Barreto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Barreto şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.