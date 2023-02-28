Oscar Belinetz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Belinetz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Belinetz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Belinetz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Belinetz 3 Şubat 1994 tarihinde Villa Minetti şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Héctor Belinetz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Belinetz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Belinetz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Belinetz'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Belinetz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Belinetz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Belinetz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Belinetz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Colón

3 Şubat 2016 yılında Juv. Unida (SL)

7 Ağustos 2017 yılında Paraná

20 Mart 2018 yılında Puerto Quito

22 Ocak 2019 yılında AC Barnechea

1 Ocak 2020 yılında Xelajú

24 Kasım 2020 yılında Guillermo Brown

25 Ocak 2022 yılında Brown Adrogué

1 Ocak 2023 yılında UTC

Oscar Belinetz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Belinetz şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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