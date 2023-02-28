Oscar Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Benitez 10 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Óscar David Benítez Leguizamón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Benitez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Benitez'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında CS Ameliano

1 Temmuz 2022 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano

Oscar Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Benitez şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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