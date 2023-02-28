Oscar Brizuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Brizuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Brizuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Brizuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Brizuela 18 Eylül 1990 tarihinde Posadas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Oscar Alberto Brizuela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Brizuela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oscar Brizuela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Brizuela'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Brizuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Brizuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Brizuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Brizuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Defensores de Formosa

1 Temmuz 2009 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2012 yılında Santa Helena

1 Mayıs 2012 yılında Anápolis

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2013 yılında Anápolis

1 Mayıs 2013 yılında Itumbiara

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2015 yılında Inhumas-GO

1 Ocak 2016 yılında AA Anapolina

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında River-PI

1 Temmuz 2017 yılında CD Guarani

1 Ocak 2019 yılında Moto Club MA

13 Şubat 2019 yılında Itumbiara

22 Nisan 2019 yılında União Rond.

19 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

13 Aralık 2019 yılında Pacajus EC

27 Ağustos 2020 yılında Santos-AP

6 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2021 yılında Anápolis

11 Mart 2021 yılında Resistencia SC

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Oscar Brizuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Brizuela şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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