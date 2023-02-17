Oscar Buch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Buch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Buch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Buch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Buch 14 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Buch Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Oscar Buch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Buch'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oscar Buch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Buch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Buch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Buch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında HB Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında FC Roskilde U19

31 Ocak 2016 yılında FC Roskilde

31 Ocak 2017 yılında Brönshöj BK

30 Haziran 2017 yılında FC Roskilde

1 Temmuz 2017 yılında Brönshöj BK

1 Temmuz 2019 yılında Hvidovre

1 Temmuz 2021 yılında HB Köge

31 Ocak 2023 yılında Vendsyssel FF

Oscar Buch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Buch şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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