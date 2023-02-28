Oscar Cardozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Cardozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Cardozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Cardozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Cardozo 20 Mayıs 1983 tarihinde Juan Eulogio Estigarribia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Paraguay,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Óscar René Cardozo Marín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Cardozo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Aldave Ortuzar yapmaktadır. Oscar Cardozo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Oscar Cardozo'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Cardozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Cardozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Cardozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Cardozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında 3 de Febrero

1 Ocak 2005 yılında Nacional

1 Ocak 2006 yılında Newell's

1 Temmuz 2007 yılında Benfica

6 Ağustos 2014 yılında Trabzonspor

31 Ağustos 2016 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2017 yılında Libertad

Oscar Cardozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Cardozo şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Cardozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atlético 3 de Febrero

Paraguay takımında 7 numaralı formasıyla 7 Ekim 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 12 gol atmıştır.

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