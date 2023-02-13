Oscar Clemente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Clemente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Clemente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Clemente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Clemente 26 Mart 1999 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Clemente Mues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Clemente Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Media Base Sports yapmaktadır. Oscar Clemente, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 19 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Oscar Clemente'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Clemente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Clemente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Clemente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Clemente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Madrid B

19 Ağu 2020 yılında Las Palmas

Oscar Clemente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Clemente şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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