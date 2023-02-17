Oscar Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Correia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Correia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Correia 28 Eylül 1997 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Correia Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Correia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Oscar Correia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Correia'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Correia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Correia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Correia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Correia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2016 yılında GD Alvarenga

1 Temmuz 2017 yılında Lancy FC

1 Temmuz 2018 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2019 yılında Lancy FC

2 Temmuz 2019 yılında Etoile Carouge

1 Temmuz 2020 yılında Grasshoppers

15 Şubat 2021 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2021 yılında Grasshoppers

8 Temmuz 2021 yılında FC Chiasso

19 Ocak 2022 yılında AC Bellinzona

8 Temmuz 2022 yılında Etoile Carouge

Oscar Correia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Correia şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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